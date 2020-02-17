ترامب لأردوغان: أريد أن توقف روسيا دعمها للأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن "يرى نهاية لدعم روسيا لفظائع نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض عقب المحادثة الهاتفية، والتي شكر خلالها ترامب أردوغان على الجهود المبذولة "لمنع وقوع كارثة إنسانية".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب قال إن "التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع".