محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيخفض الأيام المقبلة أقل من المعدلات الطبيعية بشكل حاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمر أديب، أن الطقس سيكون بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً، مع سقوط أمطار اليوم الاثنين تكون غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة، لكنها سوف تزيد يومي الثلاثاء والأربعاء، وتصل شمال الصعيد.

وقالت إن حالة عدم الاستقرار للطقس مستمرة حتى يوم الأربعاء، ويبدأ تحسن الطقس يوم الخميس، حيث تقل فرص سقوط الأمطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض حاد في الطقس.. الأرصاد: برودة وأمطار حتى الأربعاء "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.