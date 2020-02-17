يختصر نصف الوقت.. 15 معلومة عن محور ترعة الزمر "الملك سلمان" (فيديو وصور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر أو "الملك سلمان"، والذي سيربط شمال محافظة الجيزة بجنوبها، ضمن مشروع شبكة الطرق القومية الجديدة.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل المحور الجديد في النقاط التالية:

1- تبلغ التكلفة الإجمالية للمحور نحو 4.2 مليار جنيه.

2- يصل طول محور ترعة الزمر لـ12 كم بالتوازي مع إنشاء محطات المترو الجديدة بطول المحور مثل محطة مترو بولاق الدكرور.

3- يهدف لحل العديد من المشكلات المرورية وإعادة توزيع الحركة.

4- يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

5- يجري تنفيذه على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة.

6- يتقاطع مع شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثين - خاتم المرسلين - الهرم - فيصل - محور صفط اللبن - جامعة الدولة العربية - ناهيا - محور 26 يوليو - مطار إمبابة).

7- يجري تنفيذ القطاع الأول من المشروع في المسافة من دائري المنيب جنوبًا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم.

8- القطاع الأول مقسّم إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازي بطول هذا القطاع.

9- يتضمن إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية في كل اتجاه.

10- تطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي في المناطق التي يمر بها المشروع، وبعرض (2 - 3) حارات في كل اتجاه.

11- إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها.

12- يستهدف تخفيف الاختناقات المرورية الحالية في ميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

13- يقلل زمن الرحلات وأزمنة التأخير للحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

14- يشكل طريقًا دائريًا حول محافظة القاهرة يقلل الوقت والمسافة من استخدام القوس الغربي للطريق الدائري.

15- يوفر المحور نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ما يوفر استهلاك الوقود.