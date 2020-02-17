لحين توافر الموازنات.. وزير التعليم يعلق على "التطوع بالتدريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فكرة التطوع للعمل بالتدريس في المدارس، محاولة لاستكمال سد العجز في ظل عدم توافر موازنات كافية في الوقت الراهن.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر أحد جروبات التعليم على "واتس آب"، إن المشاركة في التطوع بالمدارس بلا مقابل مادي، مؤكدًا أنها بشروط جودة كثيرة لحاملي المؤهلات التربوية فقط.

ووافق الوزير على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة، منها الحصول على مؤهل تربوي عالي، واجتياز المقابلة بالإدارات التعليمية، إضافة إلى الموافقة الأمنية.

Advertisements

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله "عام دراسي".

إقرأ أيضًا:

"اللي هيغلط هنقوله شكرًا".. التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن التطوع بالتدريس