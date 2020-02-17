الأمم المتحدة: 22 قتيلاً بينهم 14 طفلاً في الكاميرون

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون بأن 22 قروياً، بينهم 14 طفلاً، قتلوا في المنطقة الناطقة بالإنجليزية من الكاميرون.

وقال المسؤول في المكتب الأممي جيمس نونان لفرانس برس إن مسلحين ارتكبوا المجزرة، في قرية نتومبو في المنطقة الشمالية الغربية.

وأضاف ان "ما لا يقل عن 22 مدنياً قتلوا، بينهم امرأة حامل والعديد من الأطفال"، مشيراً الى أن عدد الأطفال القتلى بلغ 14 بينهم 9 تحت سن الخامسة و11 طفلة.

ويتولى نونان رئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون، حيث يقاتل متمردون الحكومة المركزية منذ ثلاث سنوات.



وأدى الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين الحكومة والمتمردين، الى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح 700 ألف شخص.