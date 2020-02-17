حالة الطقس: غائم وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياُ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبياً وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياُ بارداً، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياُ إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.