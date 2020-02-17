مقتل 22 مدنيا بينهم 14 طفلا على يد مسلحين شمال غربي الكاميرون

الإثنين 17 فبراير 2020

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون، الأحد، أن 22 قرويا بينهم 14 طفلا، قتلوا على يد مسلحين في المنطقة الناطقة بالإنجليزية في شمال غرب البلاد.



وقال جيمس نونان رئيس المكتب الأممي في إقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون، إن مسلحين ارتكبوا المجزرة، الجمعة، في إقليم الشمال الغربي، موطن الأقلية الناطقة بالإنجليزية حيث يقاتل متمردون الحكومة المركزية منذ ثلاث سنوات.

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وتُتهم الحكومة والانفصاليون باللجوء للعنف غير المبرر الذي يشمل قتل مدنيين، واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجانبين في يونيو/حزيران الماضي بارتكاب انتهاكات حقوقية والإفلات من العقاب.

واندلع التمرد في أواخر عام 2017 بعد حملة للحكومة ضد احتجاجات سلمية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بشمال غرب وجنوب غرب البلاد، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن القتال أودى بحياة نحو 1800 شخص وشرد ما يزيد على نصف مليون منذ ذلك الحين.