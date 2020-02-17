شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل الإصابة 9 بكورونا الجديد «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوزارة أن الحالة تعود لمواطن من الجنسية الصينية عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات تسع حالات والتي تم شفاء ثلاث حالات معلن عنها مسبقا، في حين لايزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية المكثفة.
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