شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل الإصابة 9 بكورونا الجديد «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المعروف باسم (كوفيد 19).

وذكرت الوزارة أن الحالة تعود لمواطن من الجنسية الصينية عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات تسع حالات والتي تم شفاء ثلاث حالات معلن عنها مسبقا، في حين لايزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية المكثفة.