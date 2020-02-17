العاصفة دينيس تتسبب بأمطار غزيرة وفيضانات في بريطانيا

ذكرت أجهزة الطوارىء البريطانية أنها تتعامل مع حادث كبير في جنوب مقاطعة ويلز بعد أن ضربت العاصفة دينيس ​المملكة المتحدة​ وأيرلندا؛ متسببة في حدوث ​أمطار​ غزيرة و​فيضانات​.

وأوضحت هيئة الإنقاذ والإطفاء في جنوب ويلز في بيان أن الوكالات تواصل التعامل مع العديد من ​الفيضانات​ والانهيارات الأرضية والتي تطلبت إجلاء السكان من منازلهم.

وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقف خطوط ​السكك الحديدية​ وغمر الطرقات ب​المياه​، وتمكن رجال الإنقاذ، من انتشال جثتين من البحر قبالة سواحل جنوب إنجلترا، فيما قام الجنود ببناء حواجز الفيضانات.