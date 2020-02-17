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العاصفة دينيس تتسبب بأمطار غزيرة وفيضانات في بريطانيا

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ذكرت أجهزة الطوارىء البريطانية أنها تتعامل مع حادث كبير في جنوب مقاطعة ويلز بعد أن ضربت العاصفة دينيس ​المملكة المتحدة​ وأيرلندا؛ متسببة في حدوث ​أمطار​ غزيرة و​فيضانات​.

وأوضحت هيئة الإنقاذ والإطفاء في جنوب ويلز في بيان أن الوكالات تواصل التعامل مع العديد من ​الفيضانات​ والانهيارات الأرضية والتي تطلبت إجلاء السكان من منازلهم.

وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقف خطوط ​السكك الحديدية​ وغمر الطرقات ب​المياه​، وتمكن رجال الإنقاذ، من انتشال جثتين من البحر قبالة سواحل جنوب إنجلترا، فيما قام الجنود ببناء حواجز الفيضانات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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