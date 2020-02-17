مقتل 30 شخصًا جراء اصطدام شاحنة بعدة سيارات في الكونغو

أعلنت محطة إذاعة "راديو أوكابي" في ​الكونغو​، أن 30 شخصًا على الأقل قتلوا جراء حادث مروري عنيف في قلب البلاد.

وأوضحت الإذاعة، أن الحادث وقع في العاصمة كينشاسا عندما داهمت شاحنة محملة بأحجار عند أحد التقاطعات المزدحمة، عدة سيارات ودراجات نارية، وقد أسفر الحادث أيضًا عن مقتل العديد من المارة، ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد.

من جهته، أكد وزير الداخلية جيلبير كانكوندي، الذي تفقّد بدوره الموقع أن ​الحكومة​ ستعمل على اتّخاذ "تدابير وقائية" لضبط ​مخالفات السرعة​ على الطريق القريب من الجامعة.