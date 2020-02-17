لافروف يستبعد انن تساهم "صفقة القرن" بحل الصراع في الشرق الأوسط

استبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي، لافروف أن تساهم "​صفقة القرن​" بحل الصراع في ​الشرق الأوسط​، معتبرا أن ​واشنطن​ تجاهلت بشكل أساسي الإطار القانوني المعترف به دوليا، وقرارات ​مجلس الأمن​ والجمعية العامة ومبادرة ​السلام​ العربية.

ورأى في ​مقابلة​ مع صحيفة "ستامبا" الإيطالية ان "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعرض بأسلوبها حل "بضربة واحدة" قضية من أكثر الصراعات القديمة في عصرنا الحديث، تجاهلت واشنطن في الوقت نفسه، بشكل أساسي الإطار القانوني الدولي المعترف به عالميا للتسوية في الشرق الأوسط، والذي يتضمن قرارات مجلس الأمن و​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، ومبادرة السلام العربية".

وأشار لافروف إلى أن واشنطن تريد حل الصراع الفلسطيني ال​إسرائيل​ي بعرض وطرح حلول لجميع القضايا بشكل نهائي، مثل الحدود والمستوطنات و​القدس الشرقية​ و​اللاجئين​ - من خلال تنازلات أحادية الجانب لصالح إسرائيل. واعتبر ان "مثل هذا النهج من غير المرجح أن يساهم في حل ​الأزمة​، وهذا ما تم تأكيده من خلال رفض ​الفلسطينيين​ بشكل قاطع ما يسمى"بصفقة القرن".