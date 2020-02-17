حل برلمان مقدونيا الشمالية استعدادًا للانتخابات القادمة

أعلنت السلطات في ​مقدونيا​ الشمالية، حل البرلمان تمهيدًا لإجراء ​الانتخابات​ البرلمانية القادمة في الثاني عشر من شهر نيسان المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية أن جميع الأحزاب السياسية في مقدونيا الشمالية وافقت على إجراء هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة قبيل الموعد المحدد لها بثمانية أشهر وذلك بناء على اقتراح من رئيس الوزراء زوران زائيف.

وكانت ​فرنسا​ و​الدانمارك​ و​هولندا​ قد اعترضت على إجراء المحادثات الافتتاحية مع مقدونيا الشمالية بشأن الانضمام إلى ​الاتحاد الأوروبي​ لحين إجراء إصلاحات سياسية داخل البلاد