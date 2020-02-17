الأمم المتحدة: مقتل 22 قرويا بينهم 14 طفلا في الكاميرون

أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون، جيمس نونان "مقتل 22 قرويًّا، بينهم 14 طفلًا، في مجزرة في قرية نتومبو في المنطقة الشماليّة الغربيّة".
وأصدرت حركة "الولادة الجديدة للكاميرون" المعارضة بيانا، شدّدت فيه على أنّ "النظام الديكتاتوري والرئيس الأعلى لقوات الأمن والدفاع مسؤولان بشكل رئيسي عن هذه الجرائم".
وكام قد أدى الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين الحكومة والمتمردين في المناطق الناطقة بالإنكليزية الذين يسعون الى الانفصال عن الكاميرون الناطقة بالفرنسية، الى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح 700 ألف شخص.
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