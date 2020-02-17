الأمم المتحدة: مقتل 22 قرويا بينهم 14 طفلا في الكاميرون

أعلن رئيس مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية في ​الكاميرون​، جيمس نونان "مقتل 22 قرويًّا، بينهم 14 طفلًا، في مجزرة في قرية نتومبو في المنطقة الشماليّة الغربيّة".

وأصدرت حركة "​الولادة​ ​الجديدة​ للكاميرون" المعارضة بيانا، شدّدت فيه على أنّ "النظام الديكتاتوري والرئيس الأعلى ل​قوات الأمن​ والدفاع مسؤولان بشكل رئيسي عن هذه الجرائم".

وكام قد أدى الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين ​الحكومة​ والمتمردين في المناطق الناطقة بالإنكليزية الذين يسعون الى الانفصال عن الكاميرون الناطقة بالفرنسية، الى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح 700 ألف شخص.