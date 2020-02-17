سلطات الصين: عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز 70 ألف حالة

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، مشيرة إلى شفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.
هذا وأكد ممثل لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، تراجع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "إن هذا مؤشر على أن تأثير قيود السفر وغيرها من التدابير القاسية آخذ في الظهور أخيرا".
وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق، وصول عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.
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