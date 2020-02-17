سلطات الصين: عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز 70 ألف حالة

أعلنت ​السلطات الصينية​ ارتفاع عدد ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، مشيرة إلى شفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

هذا وأكد ممثل ​لجنة الصحة​ الوطنية الصينية، مي فنغ، تراجع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "إن هذا مؤشر على أن تأثير قيود السفر وغيرها من التدابير القاسية آخذ في الظهور أخيرا".

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق، وصول عدد ​حالات​ الإصابة بالمرض 68500 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.