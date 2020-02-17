أكّد رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، أنّ "قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني كان يعرف الأعداء جيّدًا بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وكان يعلم بأنّ لغتهم هي لغة القوّة، وأنّ الطريق الوحيد لمواجهتم تكمن في إظهار القوة والاقتدار أمامهم".
ولفت في كلمة ألقاها خلال مراسم أربعينية اغتيال سليماني في مدينة كرمان، إلى أنّ "الحكمة والسير على مبادي الثورة الإسلامية والتواضع والاهتمام بالمواطنين كانت من سمات سليماني"، مركّزًا على أنّ "سليماني كان يكترث لأمر المظلومين والفقراء والمضطهدين في أرجاء العالم، وأنّ دبلوماسيّته كانت قائمة على تعزيز محور المقاومة والصمود في البلاد وأنّ استراتجيّته كانت المقاومة".
وشدّد رئيسي على أنّ "رسالة إيران للعالم هي أنّ المنطقة يجب أن تعيش من دون التواجد الأميركي، ونحن سنطّهر المنطقة منه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس القضاء الإيراني: مواجهة أميركا والكيان الصهيوني تكمن بالصمود والاقتدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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