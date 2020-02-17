ترامب دعا السلطات الروسية إلى الكف عن دعم القوات السورية في إدلب

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السلطات الروسية إلى الكف عن دعم القوات السورية في إدلب.
ولفت البيت الأبيض في بيان عقب محادثات الرئيس ترامب مع نظيره التركي رجب إردوغان إلى ان "الرئيس ترامب أعرب عن قلقه إزاء تزايد العنف في إدلب السورية، وشكر الرئيس أردوغان على جهود تركيا لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك".
من جهتها، لفتت الرئاسة التركية في بيان إلى أن الرئيس أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره ترامب تطورات الوضع في سوريا وليبيا.
يذكر ان الجيش السوري بدأ عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. وتمكن من استعادة كامل السيطرة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.
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