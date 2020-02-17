ترامب دعا السلطات الروسية إلى الكف عن دعم القوات السورية في إدلب

دعا الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، السلطات الروسية إلى الكف عن دعم القوات السورية في إدلب.

ولفت ​البيت الأبيض​ في بيان عقب محادثات الرئيس ترامب مع نظيره التركي رجب إردوغان إلى ان "الرئيس ترامب أعرب عن قلقه إزاء تزايد العنف في إدلب السورية، وشكر الرئيس ​أردوغان​ على جهود ​تركيا​ لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك".

من جهتها، لفتت ​الرئاسة التركية​ في بيان إلى أن الرئيس أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره ترامب تطورات الوضع في ​سوريا​ و​ليبيا​.

يذكر ان ​الجيش السوري​ بدأ عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. وتمكن من استعادة كامل السيطرة على ​ريف حماة​ ومدن وقرى في ​ريف إدلب​، أهمها ​خان شيخون​، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.