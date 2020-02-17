ضاهر: لتخفيض الفائدة على اليوروبوند إلى ١ بالمئة واعادة جدولتها

قدّم النائب ​ميشال ضاهر​ حلاً لمشكلة اليوروبوند، مشيرا إلى ان الحلول هي "تخفيض ​الفائدة​ عليها إلى ١ بالمئة، واعادة جدولتها وسدادها بما يعادل ١٥ بالمئة من قيمة صادراتنا السنوي".

ورأى في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "بذلك يتم ربط السداد بتحسن وضعنا الاقتصادي فلندعي جميع حاملي اليوربوند وليس استحقاق آذار فقط للمفاوضات وإذا صدقت النوايا سنتوصل معهم إلى اتفاق".