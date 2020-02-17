شكرا لقرائتكم سعودي عائد من الصين: بعض المشاهد الصادمة عن كورونا حقيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - روى شاب سعودي يدعى فهد سالم، عائد من الصين منذ أسبوعين، تفاصيل وأحداث ما شاهده على أرض الواقع حول فيروس كورونا الذي شغل العالم وحصد مئات الأراواح واصفاً الوضع بالصادم والمخيف.

تحدث فهد المقيم في كوانزو الصينية منذ 13 سنة، حيث يملك شركة خاصة، للعربية.نت عما شاهده بعيد انتشار كورونا في المدن الصينية.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 37 سنة، أنه غادر المدينة في 29 يناير 2020 متوجهاً إلى الرياض خوفا من الفيروس الفتاك.

كما قال "في البداية كان الحديث متداول حول مرض غامض بدأ ينتشر في المدن الصينية، وكنا لا نهتم بما يقال في الإعلام الخارجي، واعتقدنا انه تضخيم اعلامي".

فهد سالم

وتابع "بعد إجازات المدارس في منتصف يناير بدأو السكان بمغادرة منازلهم إلى قراهم خصوصا سكان ووهان وهي بؤرة تفشي الفيروس وبالتالي بدأت تنتشر العدوى وتصل جميع المدن الصينية بشكل ملحوظ، وهنا بات الخطر حقيقي وليس مجرد كلام".

ووهان مكتظة بالسكان

إلى ذلك، وصف فهد مدينة ووهان الصينية التي غادرها في 9 ديسمبر 2019 أي قبل انتشار الفيروس بأيام، بأنها مدينة صناعية ضخمة ومعروفة بصناعة القطارات السريعة وفيها شركات أجنبية مثل شركة "بيجو" للسيارات، وهي مدينة مكتظة بالسكان وتضم سوق لحوم يحوي جميع أنواع اللحوم منه انطلقت الإشاعات بداية أنه سبب وممنبه تسلل الفيروس، حيث تجد لحوم الثعابين والكوالا والكنغر والعديد من الحيوانات الأخرى وأيضاً الخفاش.

فهد سالم مع أحد أصدقاءه في مدينة ووهان

أما عن مستوى الرعاية الطبية في الصين بشكل عام، قال فهد إنها "متأخرة نوعا ما"، مقارنة بأميركا والدول الأوروبية.

عالقون في ووهان.. ويستنجدون

كما أوضح أن ووهان الصينية الآن محاصرة تماما ولا أحد يجرؤ على مغادرة منزله ولا يمكن للجاليات هناك مغادرتها إلا بتصريح من سفاراتهم. وتابع: "لدي أصدقاء من الجاليات اليمنية والسودانية تعاني في ووهان بسبب حالة الهلع هناك مع عوائلهم، ويستنجدون بمن يساعدهم ويعمل على إجلائهم"، ووصف وضعهم النفسي بـ"السيء جداً"، مطالباً حكوماتهم بالتدخل سريعاً لإنقاذهم لأن وضعهم صعب فهم مسجنون في بيوتهم لأسابيع.

هذا وكشف فهد أن طلبات توصيل الطعام تعمل في كل المدن الصينية حتى في ووهان، فيما محطات القطارات والمراكز التجارية مغلقة تماماً والمدينة باتت مدينة أشباح بحسب فيديو حديث أرسله صديق مقرب من فهد.

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أما عن لحظة اتخاذه قرار مغادرة كوانزو، فقال إنه بدأ بالتفكير جديا بعد تداول فيديو لطبيبة صينية تحذر من الفيروس، قائلة إن أعداد المصابين أكبر بكثير مما تعلنه الحكمة الصينية، ومشيرة إلى أنه لو حدث لها مكروه فهذا الفيديو هو السبب، بعد ذلك اختفت الطبيبة مسببة حالة من الهلع بين أوساط الناس. وتابع: عندها "قررت ترك عملي ومغادرة البلاد".

بصق بغرض نشر العدوى

وحول صحة الفيديوهات المتداول عن أناس يحاولون البصق في الأماكن العامة لنشر العدوى في المدن الصيني، فقال في إجابة صادمة "هذه الفيديوهات صحيحة فمن يصاب بالفيروس يعتقد انه ضحية مؤامرة، وأن الفيروس مفتعل وبالتالي هو مجرد ضحية ويريد الانتقام وينشر الفيروس حتى لا يموت وحيداً"، مشيراً إلى أن هناك ناس وعيهم وثقافتهم محدودة.

أما فيديوهات اقتحام المنازل وسحب المصابين فهي صحيحة أيضاً وفق ما أكده فهد سالم، حيث تقوم الجهات الصحية بالذهاب إلى من يتم التبليغ عنه انهم مصابون بالفيروس وإجبارهم بالقوة على مغادرة منازلهم.

سجن كبير

إلى ذلك تحدث الشاب السعودي عن التعليمات والإجراءات الصحية في مختلف المدن الصينية، وقال "الخروج من المنزل والعودة إليه مسألة صعبة جدا حيث يجب ألا يتجاوز خروجك 2 أو 3 ساعات على أقصى حد، ويتم تسجيل بياناتك ووجهتك وأسماء من تزورهم في كل مرة تغادر منزلك وطبعا الخروج بالكمامات الطبية إجباري"، موضحاً أن الحياة هناك باتت كأنها في سجن كبير حيث لا تملك حرية التنقل.

وقال أيضاً "يخضع كل شخص يتجول لقياس حراري حيث يتم فحص حرارة الجسم في كل مرة تدخل فيها شارع أو سوبرماركت أو حتى تركب باص"، مشيرا إلى أن نقاط التفتيش منتشرة في كل زاوية ومكان بمختلف المدن الصينية.

كما أضاف "هناك تطبيق wechat يستعمله الجميع بشكل إجباري حيث يطلب من المواطنيين والمقيميين تحديث بياناتهم الطبية عبره بشكل يومي تتم تعبئة البيانات الصحية لكل شخص ومرافقيه، واذا هناك بلاغات حول أي حالات اشتباه وفي حال مخالفة ذلك يتم وضع المخالف على القائمة السوداء وحرمانه من التأمين الطبي لمدة سنة".

تطبيق للبيانات الصحية يتم تحديثه بشكل يومي

في المقابل أكد فهد أن الحكومة الصينية ترسل بشكل يومي رسائل توعوية وتوجيهات حول الخروج والدخول من المدن و حتى من مقر السكن.

صدمة كبيرة

هذا وتحدث فهد عن صدمته الكبيرة تجاه ما حدث ويحدث، قائلاً "ما حدث شكل صدمة لم نتوقع يوما من الأيام أن يحدث هذا في الصين، أشعر بأنني معلق لا أدري متى سأعود لحياتي الطبيعية".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser من منطقة الشيخو وهي قلب مدينة هانزو

وأظهر فيديو حديث مدينة هانزو قبل 5 أيام فقط، حيث تبدو منطقة "الشيخو" وهي قلب المدينة فارغة تماماً من معالم الحياة التي عادة تبدو فيها مزدحمة، إلا من بعض رجال الأمن بحسب ما أكده الشاب السعودي.

هذا وقال فهد إن العمل والدراسة في الجامعات حالياً يتم عبر منصات الإنترنت فقط، مشيرا إلى أن هناك مقيميين يحملون الجنسية الأميركية غادروا الصين بشكل نهائي بسبب الفيروس.