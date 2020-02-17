شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الورداني: ملف حقوق الإنسان يشهد طفرة والخارج يتعمد تشويه الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه الشديد لتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي التي تعرض فيها لحالة أحد المواطنين المصريين، والإتيان بمعلومات ووقائع مغلوطة ما أنزل الله بها من سلطان علي وصفه، مشيراً إلي أن جميع المتهمين يتمعتون بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ولا ينتقص منها شيئا.

وقال الورداني لـ"الخليج 365": إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي فعلاً عن كونها تحمل الكثير من المغالطات فأنها تعد تدخلاً متعمداً في أعمال القضاء المصرى المستقل، وتعطيل لسير العداله.

Advertisements

وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن زيارات اللجنة المتتالية علي مدار أدوار الأنعقاد المختلفة أكد خلالها المحتجزين أو السجناء معاملتهم الجيدة وعدم تعرضهم لانتهاكات أو المساس بحقوقهم، بما يؤكد كذب أي إدعاءات قد يتحدث عنها الخارج بشأن سوء معاملة أيا من السجناء أو المحتجزين، كما أنه يتم اتباع الإجراءات القانونية مع أي متهم في ضوء الدستور والقانون ولا يمس إطلاقاً.

وشدد الورداني علي أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد طفرة واسعه علي كافة المستويات، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست علي المستوي السجون أو الاقسام فقط، بل والإهتمام بحقوق المواطن في التعليم والصحة وتلقي الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة،إلا أن المنظمات المشبوهة تتعمد تشوية الحقائق.