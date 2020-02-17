اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" على حبسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستكمل محكمة النقض، اليوم الإثنين، نظر طعون 105 متهمين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين في القاهرة والمعروفة بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس.

وكانت المحكمة أخلت سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم.

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وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

كما أسندت النيابة للمتهمين أيضا، اتهامات بقتل 5 أشخاص، الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.