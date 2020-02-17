موسى مصطفى موسى: مجلس النواب الحالي لا يؤدي دوره الرقابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مجلس النواب الحالي لا يؤدي دوره الرقابي على السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة، كما ينبغي، بسبب غياب المعارضة داخل البرلمان، بحسب ما قال.

وأضاف موسى في حوار لـ"الخليج 365" يُنشر لاحقًا: "مفيش رقابة لمجلس النواب الحالي على السلطة التنفيذية، علشان مفيش معارضة، لو فيه معارضة وطنية هنقدر نتكلم ويبقى صوتنا عالي، ونسأل الوزراء، ونتكلم ويبقى فيه دور فعال، لكن مع الأغلبية الحالية مبقاش فيه أداء".

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أن وجود ائتلاف كـ"دعم مصر" في البرلمان المقبل قابل للتكرار: "هتتكرر في الأغلبية أنت عندك أيديولوجيات مختلفة إحنا مثلًا نتبنى المعارضة الوطنية لتحسين آداء الحكومة، نعارض ونعطي حلولًا، ممكن حزب الأغلبية يضم معه أكتر من حزب ويتكون ائتلاف زي دعم مصر، ممكن اليسار يتجمع والأغلبية تتجمع والمعارضة الوطنية تتجمع، الفكرة إن يكون فيه تعدد في الأيديولوجية داخل المجلس".