الجنايات تُصدر حكمها على 20 متهمًا بالسرقة في مدينة نصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، الحُكم على 20 متهمًا بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

وجاء أسماء المتهمون في القضية هم: "محمد. ح"، "حسين. ف"، "حسام. ا"، "سامح. م"، "سيف. ا"، "محمد. ع"، "ناصر. ي"، "أشرف. م"، "كريم. ص"، "أحمد. ع"، "محسن. م"، "عزت. ر"، "هبة. د"، "سامية. ج"، "رمضان. م"، "صابر. م"، "جيهان. أ"، "ناصر. ي"، "أيمن. ر"، و"تامر.ح".

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وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "شادي عبد الله"، ليلًا بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.

وأسندت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الأخير، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر في تزوير محررات رسمية، وهي 3 تراخيص سيارات بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وساعدهم بأن أمدوهم بالبيانات والمعلومات المزورة.