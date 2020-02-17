جوتيريش يدعو الحكومات لاتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للاحتباس الحراري العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومات إلى اتخاذ تدابير حاسمة وإجراء تغييرات جذرية للتصدي للاحتباس الحراري العالمي، موجها في الوقت ذاته انتقادات حادة لمؤتمر مدريد للمناخ.
وقال جوتيريش - خلال كلمته في إسلام آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأحد- إن: "كوكبنا يحترق وقادة كثر يستمرون في المماطلة، موضحا أن الحل الوحيد هو تحرك حاسم في ملف المناخ؛ لأن المقاربات التدريجية لم تعد تكفي".
وأضاف: "يجب على الحكومات أن تحقق تغيرا جذريا يحتاج إليه عالمنا الذي تطالب به الشعوب، خلال القمة المناخية المقبلة التي ستعقد في جلاسكو العام الجاري".
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة - في وقت سابق اليوم - بالخطوات التي تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ، مهنئا إياها على نجاح حملة زرع 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد.
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