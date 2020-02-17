عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيلوسي تعود ثانية لتمزيق خطاب ترامب: أردت لفت الانتباه

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365

عادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مجدداً إلى الحادثة التي خطفت قبل 12 يوماً اهتمام الإعلام المحلي والعالمي، شارحة سبب تمزيقها نص خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" تبث لاحقاً إنها لم تكن تخطط لتمزيق نسختها من خطاب حالة الاتحاد في الرابع من فبراير، لكنها بعد قراءته رأت أنه "رهيب"، بحسب وصفها، وأرادت لفت انتباه الإعلام إلى رفضه.

كما أكدت قائلة: "لم تكن لدي أي نية مسبقة للقيام بذلك، لكن بعد قراءة ثلث الخطاب، رأيت أنه فظيع، ففي كل صفحة منه شيء مرفوض".

إلى ذلك، أرجعت هذا التصرف إلى سعيها لجذب انتباه الإعلام، قائلة "إن كنت تود استقطاب اهتمام الصحافة عليك لفت انتباههم، لذلك قمت بتمزيق الخطاب للدلالة على أنه غير صحيح."

توترت بعد رفض مصافحتها

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وكان ترامب، رفض مصافحة بيلوسي، على خلفية محاكمته في مجلس الشيوخ، قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد، ما أثار امتعاض الأخيرة.

وفي تصرف ذات دلالات عن عمق التوتر بين الخصمين، بعد تجاهل ترامب المتعمد لمصافحتها خلال تسليمها نسخة رسمية من خطابه، عمدت بعد فترة إلى تمزيق الأوراق.

يذكر أن تمزيق الخطاب من قبل بيلوسي، جوبه بعاصفة انتقادات من قبل الجمهوريين، الذين انتقدوا رئيسة مجلس النواب، معتبرين أنها قللت من احترام الجنود الأمريكيين المذكورين فيه، كما أنها انتهكت القوانين والأعراف المتبعة منذ سنوات.

في حين علق ترامب على هذا التصرف بعد أيام قائلاً إن تمزيق الخطاب غير قانوني، وفيه انتهاك للقوانين الأمريكية.

أما فيما يتعلق بمحاكمة عزل ترامب، فقالت بيلوسي لسي إن إن :" بإمكان ترامب القول إنه نال البراءة بعد إسقاط مجلس الشيوخ التهمتين عنه بقضية عزله إلا أنه سيبقى متهما للأبد"، على حد تعبيرها.

وأوضحت: "لا يمكن أن تكون هناك براءة إلا إذا كان هناك محاكمة ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة دون شهود ووثائق، وعليه يمكن لترامب القول إنه نال البراءة ويمكن للإعلام أيضاً أن يدعي أنه نال البراءة لكنه سيبقى متهما للأبد.."