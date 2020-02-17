بني ملال.. خمسيني يضع حداً لحياته بواسطة سم “الفئران”!

أقدم رجل، يبلغ من العمر 56 سنة، صباح أمس الأحد، في منطقة “المعيشية” على وضع حد لحياته بشرب مواد سامة، عجلت بوفاته بالمستشفى الجهوي في بني ملال.

‎وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك عثر عليه داخل غرفته، وهو في حالة حرجة، بعد شربه مواد سامة عبارة عن مبيد “للفئران”، إذ نقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي في بني ملال، حيث لقي مصرعه.

‎وأضافت المصادر ذاتها أن الخمسيني لقي مصرعه داخل قسم العناية المركزة، حيث لم تنجح الاسعافات في إنقاذه من الموت، في حين يجهل سبب إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة.

وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.