رغم “الويكلو”.. لاعبو الجيش يحتفلون أمام المدرجات الفارغة ويهدون الانتصار للجماهير

هاجر لصفر – صحافية متدربة

استهل فريق الجيش الملكي شطر إياب البطولة الوطنية، بفوز مهم على حساب نادي اتلتيك مغرب تطوان، ضمن الجولة السادسة عشر بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وقاد هذا اللقاء، نور الدين الجعفري كحكم رئيسي للمباراة، فيما خاضه مصطفى كشاف، كمسؤول عن تقنية الفيديو “الفار”، الذي دخل حيز التنفيذ خلال الإياب.

وأجريت أطوار المباراة أمام مدرجات فارغة، بسبب عقوبة “الويكلو” الصادرة في حق فريق الجيش الملكي، والتي تتضمن إجراء أربع مباريات دون جمهور.

وشهد الشوط الأول التكافؤ في الأداء الذي يوصف بالمتوسط مع قلة فرص التسجيل، وأبرز ما يميز هذا الشوط هو تدخل “الفار” في إنصاف الفريق العسكري برفضه لهدف المغرب التطواني بعد تسلل اللاعب الموساوي، ليكون التعادل السلبي سيد الجولة الأولى.

وأهدى الحارس باعيو في الشوط الثاني، هدفا لفريق المغرب التطواني بعد خطأ وسوء تفاهم بينه وبين الجيراري في الدقيقة 51، بعدها تكاتفت مجهودات الفريق العسكري من أجل إدراك التعادل، لتكون التغييرات أولى الحلول للمدرب طالب، وذلك بإقحام الرحولي وتوتوح الوافد الجديد في أول مباراة رسمية له مع الفريق، الشيء الذي أعطى أكله وزاد من النزعة الهجومية، ليأتي هدف التعادل في الدقيقة 78 بأقدام الإيفواري جوزيف كنادو، هذا الهدف أعاد الروح للكتيبة العسكرية التي رفعت من النسق الهجومي طيلة باقي مجريات اللقاء حتى حدود الدقيقة 88، من خلالها يعود الإيفواري لإضافة هدفه الثاني وهدف الفوز للعساكر .

وعقب هذا الإنتصار، قفز فريق الجيش الملكي إلى المركز الرابع ب28 نقطة، بالمقابل تجمد فريق المغرب التطواني في الرتبة الثامنة ب21 نقطة.

ورغم فراغ المدرجات، توجه لاعبو الجيش للاحتفال وأهدوا هذا الإنتصار للجماهير العسكرية .