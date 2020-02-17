شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث 5 مخطوفين في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
وذكر حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو الكولونيل سالفو كابوريه في بيان أمس أن مجموعة مسلحة اقتحمت ليلة الثلاثاء الماضي مدينة "سيبا" في إقليم "ياهغا" وهاجمت منزلين، مضيفا أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص واحد في البداية وخطف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى.
وقال المسؤول المحلي إن قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث أفضت للعثور على اثنين من المخطوفين أحياء، ليتم بعدها العثور على جثث بقية المختطفين والبالغ عددهم خمسة أشخاص.
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