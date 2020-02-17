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خالد بن سلمان: «الغدر» الإيراني اغتال الحريري

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غرد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مستذكرا الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى الـ15 لاستشهاده، وقال: استشهد قبل 15 عاما رفيق الحريري.. كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف، اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وأضاف الأمير خالد: رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.

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