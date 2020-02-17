شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: «الغدر» الإيراني اغتال الحريري والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الأمير خالد: رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.
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