شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة «سليماني» في مهمة خارجية لتهديد مصالح أمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وقال موقع «إيران واير»: إن إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس للحرس الثوري، غاب عن الاحتفال السنوي الذي يعقده مرشد نظام الملالي، وأضاف: الاحتفال يستمر لمدة 4 ليال، بحضور كبار المسؤولين والقادة العسكريين في النظام، لافتا إلى أن الهالك قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق في 3 ديسمبر الماضي، كان دائم الحضور لهذه الاحتفالات، ما يعني أن قاآني في مهمة خارجية غير معلنة، ربما في سوريا أو العراق أو أفغانستان.
وأشار الموقع الإيراني المعارض إلى أن مهمة قاآني الأساسية هي تهديد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان، ومحاولة إجبار الولايات المتحدة على سحب قواتها من هذين البلدين، وهي ذات المهمة التي عهد بها إلى سليماني من قبل ولكن فشل في تنفيذها.
وفي سياق آخر، أفاد متظاهرون عراقيون أمس الأحد بأن مجهولين اختطفوا ناشطا مدنيا في المظاهرات الاحتجاجية في محافظة النجف.
وأوضح الشهود أن مجهولين خطفوا «الناشط المدني علي لقمان الكيشوان في محافظة النجف بعد خروجه من ساحة الصدريين، التي تضم مركز اعتصام الحراك الشعبي في المحافظة».
كانت هذه تفاصيل خبر خليفة «سليماني» في مهمة خارجية لتهديد مصالح أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.