شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة «سليماني» في مهمة خارجية لتهديد مصالح أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

كشف موقع إيراني معارض أن قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، في مهمة خارجية غير معلنة.

وقال موقع «إيران واير»: إن إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس للحرس الثوري، غاب عن الاحتفال السنوي الذي يعقده مرشد نظام الملالي، وأضاف: الاحتفال يستمر لمدة 4 ليال، بحضور كبار المسؤولين والقادة العسكريين في النظام، لافتا إلى أن الهالك قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق في 3 ديسمبر الماضي، كان دائم الحضور لهذه الاحتفالات، ما يعني أن قاآني في مهمة خارجية غير معلنة، ربما في سوريا أو العراق أو أفغانستان.

وأشار الموقع الإيراني المعارض إلى أن مهمة قاآني الأساسية هي تهديد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان، ومحاولة إجبار الولايات المتحدة على سحب قواتها من هذين البلدين، وهي ذات المهمة التي عهد بها إلى سليماني من قبل ولكن فشل في تنفيذها.

وفي سياق آخر، أفاد متظاهرون عراقيون أمس الأحد بأن مجهولين اختطفوا ناشطا مدنيا في المظاهرات الاحتجاجية في محافظة النجف.

وأوضح الشهود أن مجهولين خطفوا «الناشط المدني علي لقمان الكيشوان في محافظة النجف بعد خروجه من ساحة الصدريين، التي تضم مركز اعتصام الحراك الشعبي في المحافظة».