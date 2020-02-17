شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أسد أثرى من دمنهور..طلب إحاطة في البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة طلبات إحاطة تناقشها لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، الأسبوع المقبل، في اجتماعاتها المنعقدة الأحد والإثنين والثلاثاء، من بينها طلب احاطة متعلقة بأسد أثرى من منطقة قطار دمنهور إلى جهة أخرى أثناء ترميم المحطة دون اتخاذ التدابير اللازمة لتأمينه أو الرجوع إلى السلطة المختصة.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن ما ينشر من قصص للأطفال تروج للإرهاب والقتل والتعذيب.

2. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سناء أبو برغش، بشأن نقل تمثال أسد أثرى من منطقة قطار دمنهور إلى جهة أخرى أثناء ترميم المحطة دون اتخاذ التدابير اللازمة لتأمينه أو الرجوع إلى السلطة المختصة.

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3. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أنيسة حسونة بشأن إهمال طابية عرابى الأثرية بمحافظة كفر الشيخ من قبل الخارجين عن القانون.

4. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن منطقة آثار الرأس السوداء والموجودة بمنتصف شارع مسجد الصداقة بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية والتي أصبحت مقلب للزبالة.

5. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش بشأن خطة الحكومة وهيئة التنمية السياحية تجاه إفتتاح المتحف المصرى الكبير هذا العام.