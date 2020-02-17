إنقاذ فتاتين حاولتا الانتحار سويًا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن أطباء مستشفى المطرية المركزي في محافظة الدقهلية من إنقاذ فتاتين، بعد إقدامهما على الانتحار سويًا، بتناول مادة سامة، بدعوى مرورهما بأزمة نفسية ومشكلات مع أسرتيهما.

تلقى مدير الأمن اللواء فاضل عمار إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائبة، بورود إشارة إلى مركز شركة المطرية من مستشفى المطرية المركزي، بوصول طالبتين بحالة إعياء شديدة ادعاء تسمم غذائي.

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انتقل الرائد أحمد فتح الله رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الفتاتين "مريم. م. م"، و"بسملة. ص"، 16 سنة، تناولتا "سم فئران" بكميات قليلة؛ لمرورهما بخلافات أسرية، وأنهما ادعيا تناول وجبة طعام ملوثة خوفًا من عقاب الأهل.

وأوضح مصدر طبي أن الفتاتين خضعتا للفحص الطبي والرعاية اللازمة بعد إجراء غسيل المعدة، متوقعًا التصريح بخروجهما بعد الاطمئنان التام على حالتهما الصحية.

حرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.