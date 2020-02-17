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العراق يعلن رفضه الخيار العسكري الأمريكي ضد إيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، رفض بلاده ما سماه بـ"خيار الولايات المتحدة بالحرب" ضد إيران، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكر بيان للخارجية العراقية أن الحكيم أكد خلال اللقاء على "ضرورة احترام سيادة العراق ودعم جهود الاستقرار في المنطقة، مشددا على رفض العراق للتصعيد والتلويح بخيار الحرب على الجارة إيران من قبل الجانب الأمريكي، مجددا التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية وحرمة الدبلوماسيين".

وأكد الحكيم "حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار والابتعاد عن سياسة المحاور والنأي عن أي صراعات إقليمية ودولية"، داعيا إلى استمرار الحوارات السياسية لتطوير العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية وتقارب المواقف تجاه القضايا المختلفة.

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