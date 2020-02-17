أمانة الصحة النفسية تعقد أول مؤتمراتها لعلاج الإدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤتمرها العلمي الأول لعلاج الإدمان بعنوان "Focus on Recovery"، برئاسة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبدالمقصود.

وأقيم المؤتمر في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي للتدريب سابقًا" على مدار يومي الجمعة والسبت 14 و15 فبراير، بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان محليًا ودوليًا.

حضر المؤتمر حضر المؤتمر الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والعديد من شباب الأطباء بالأمانة العامة للصحة النفسية وعدد من استشاريي الأمراض النفسية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، إن المؤتمر يعد أول مؤتمر علمي يبحث في علاج الإدمان بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، ويهدف إلى الإلمام بالمحاضرات العلمية وتطبيقها بورش عمل لمساعدة مرضى الإدمان على التعافي.

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وذكرت عبدالمقصود أن المحاضرات شملت العديد من الموضوعات المتنوعة التي تخص علاج الإدمان، وورش العمل، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، على عرض أحدث المستجدات العلمية في علاج الإدمان والتعليم الطبي المستمر.

من ناحيته، قال الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر ورئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية ستنفذ العديد من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية خلال الشهر الحالي في تخصصات "الآشعة والجراحة العامة والنسا والتوليد، والإنعاش القلبي، والباطنة العامة وجراحات المسالك، والطب النفسي وعلاج الادمان"، في محافظات جنوب سيناء والأقصر.

جدير بالذكر أن أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني المستمر، شهدت مؤخرا تغييرات عديدة، شملت تحديث وتطوير البرامج، ووضع سياسة جديدة، لتوسيع نطاق تدريب الأطباء وتنفيذ التدريب بالمحافظات.

وعقدت الأكاديمية من قبل عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية لشباب الاطباء في إطار تطبيق سياسة الوزارة في الاهتمام بالتعليم الطبي، كما تم إضافة برامج مهنية جديدة ومتعددة، وكذلك اللامركزية في مكان التدريب.​