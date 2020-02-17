تراجع عدوى فيروس كورونا في الصين

واصلت حصيلة وباء فيروس كورونا المستجد الأحد ارتفاعها في الصين لتقترب من 1700 وفاة، لكن وتيرة تفشي العدوى سجلت تراجعاً وفقا لوكالة فرانس برس .

وفي حين سجلت أول وفاة الجمعة بهذا الفيروس خارج الصين سائح صيني عمره 80 عاماً توفي في فرنسا، قال مسؤول صيني كبير إن بلاده بصدد السيطرة على الوباء.

وبلغت آخر حصيلة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين 1665 شخصاً الأحد مع وفاة 142 شخصا إضافيا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت معظم الوفيات في بؤرته الأساسية في مقاطعة هوباي وسط الصين من حيث كان انطلق في ديسمبر كانون الأول 2019.وتمّ تسجيل إصابة أكثر من 68 ألف شخص في الصين، لكن عدد الإصابات اليومية بوباء الالتهاب الرئوي "كوفيد-19" واصل الانخفاض.وبلغ الأحد 2009 إصابات مسجلاً تراجعاً لليوم الثالث على التوالي.وقال مي فينغ المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية "يمكننا ملاحظة أثر إجراءات المراقبة والوقاية في مختلف أنحاء البلاد".وبدت منظمة الصحة العالمية أكثر حذراً إذ اعتبرت السبت أنه لا يزال "من المبكر جداً" التنبؤ بتطور الوباء.وفي قلب الوباء مقاطعة هوباي حيث قطع 56 مليون نسمة عن العالم منذ 23 يناير (كانون الثاني)، تمت زيادة القيود على تنقل السكان.وأخضع سكان القرى والأحياء السكنية في المدن لـ"ادارة مشددة مغلقة" على مدار الساعة، ما يعني منع السكان من مغادرة منازلهم حتى إشعار آخر.وجاء في توجيه إقليمي نشر الأحد أنه يمكن القيام بعمليات الشراء والتوزيع بطريقة "مركزية".وفي باقي العالم لا تزال حالة الحذر من الوباء متواصلة، مع 600 حالة إصابة مؤكدة بالعدوى في 30 دولة.