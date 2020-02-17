اليمن: مقتل 18 عنصراً حوثياً حاولوا التسلل لمواقع الجيش بالجوف

قتل الجيش اليمني أكثر من 18 عنصراً حوثياً وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الأحد، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش بمحافظة الجوف وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
هجوماً لمجاميع من مليشيات الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري "إن قوات الجيش اليمني في سلسلة جبال جرشب تصدت
في سياق متصل، شن الجيش اليمني، هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية بمحافظة صعدة، بمساندة مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية.
وقال قائد لواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، لوكالة الأنباء اليمنية سبأ "إن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيا في تخوم جبل العقيم المطل على جبال (المسطبه والمروي) وتدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيا.
وأضاف العجابي أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للميليشيا الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، وأسفر عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها".
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