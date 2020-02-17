فيديو .. إيفانكا ترامب تتجول بالحجاب داخل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

تجولت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وذلك أثناء زيارة لها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. العربية المتحدة. وأظهر مقطع فيديو متداول إيفانكا ترامب وهي ترتدي الحجاب وتتجول بالمسجد بزي يشبه كثيرًا زي المسلمات. المسلمات. وتأتي زيارة نجلة ترامب ضمن مشاركتها في منتدى المرأة العالمي بالإمارات، الذي يشهد مشاركات من شخصيات كبرى من صندوق النقد و البنك الدول، وتضمنت زيارة “ترامب” زيارة لمتحف اللوفر ابو ظبي.

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