حلب آمنة من صواريخ "النصرة" بعد حصدها آلاف القتلى والجرحي

تجوب شوارع حلب في هذه الأثناء احتفالات عارمة بعدما طهر الجيش السوري اليوم عشرات البلدات والقرى في الريف الغربي والجنوبي الغربي من مسلحي تنظيم جبهة النصرة.

ورصدت كاميرا سبوتنيك جانبا من احتفالات الحلبيين بتطهير الريف الغربي من مسلحي "جبهة النصرة" وحلفائها، والذي لطالما كان مرادفا للخوف والموت جراء استخدام بلداته وقراه في استهداف أحياء المدينة بالقذائف

الصاروخية.

وشكل الريف الغربي للمدينة المنصة التي استخدمتها التنظيمات المتشددة لاستهداف المدينة بعشرات آلاف الصواريخ على مدى السنوات التسعة الأخيرة، وخلفت المآسي والخوف الذي سكن موطن القدود والفنون الراقية، والعاصمة الاقتصادية لسورية.

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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال الدكتور زاهر حجو المدير العام لهيئة الطبابة الشرعية في

سوريا عقب تحرير المناطق الغربية للمدينة: في هذه اللحظة في تاريخ حلب ترقد بسلام أرواح أكثر من 15 ألف شهيد مدني قضوا بسبب قذائف الموت التي أمطرت بها التنظيمات الإرهابية أحياء المدينة على مدار السنوات.

وأوضح حجو: أن أكثر من 50 ألف مصاب آخرين بينهم نحو 5000 مواطن أصيبوا بعجز جسدي يتنفسون الصعداء ومعهم أكثر من مليوني مواطن حلبي لا يزالون في المدينة بعدما تم إبعاد التنظيمات المسلحة عن المناطق الغربية للمدينة.