مقتل أربعة أشخاص بتحطم طائرة جنوب فرنسا

أفادت قناة "فرانس 3"، بتحطم طائرة سياحية صغيرة في جنوب فرنسا، ومقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها وفقا لموقع روسيا اليوم .
وذكرت القناة، أن الطائرة انطلقت من مدينة أنغوليم،
وأشارت القناة، إلى أن الطيار،ولأسباب غير معروفة، فقد السيطرة على طائرته التي أخذت بالاحتراق عند هبوطها، مما أدى إلى مقتله والركاب الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة.
وقالت القناة، إن المكتب الفرنسي للتحقيق في حوادث الطيران، أرسل مجموعة من خبرائه إلى مكان الحادث.
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