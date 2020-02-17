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حل برلمان مقدونيا الشمالية استعدادًا للانتخابات القادمة في أبريل المُقبل

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أعلنت السلطات في مقدونيا الشمالية، اليوم الأحد، حل البرلمان؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في الثاني عشر من أبريل المقبل وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .


وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن جميع الأحزاب السياسية في مقدونيا الشمالية وافقت على إجراء هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة قبيل الموعد المحدد لها

بثمانية أشهر وذلك بناء على اقتراح من رئيس الوزراء زوران زائيف.


وكانت فرنسا والدانمارك وهولندا قد اعترضت على إجراء المحادثات الافتتاحية مع مقدونيا الشمالية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لحين إجراء إصلاحات سياسية داخل البلاد.

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