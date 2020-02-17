مجهولون يعدمون جندياً في عدن

بسام عبدالسلام (عدن) أقدمت عناصر مسلحة مجهولة على إعدام أحد الجنود المنتمين لقوات الشرطة المحلية في مدينة عدن، جنوب البلاد، عقب ساعات من اختطافه من أحد الشوارع الرئيسية في المدينة. وأفاد مصدر في إدارة أمن عدن «الاتحاد» بأن مجهولين قاموا باختطاف جندي يعمل مرافقاً لمسؤول في جهاز الشرطة أثناء مروره في طريق رئيسي في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة. وأوضح المصدر أن المسلحين قاموا بنقل الجندي إلى أحد الأحواش المهجورة في الأطراف الشمالية لمدينة عدن وقاموا بإعدامه رمياً بالرصاص. وأشار المصدر إلى أن مواطنين أبلغوا الأجهزة الأمنية بشأن وجود جثة تم رميها من قبل مجهولين وعليها آثار إطلاق نار في الرأس، مضيفاً أن قوات الشرطة قامت بالنزول إلى موقع الجثة وشرعت بفتح تحقيقات لمعرفة العناصر الإجرامية التي نفذت عملية التصفية بحق الجندي.

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