الحوثيون ينهبون 200 مليون ريال من منزل تاجر عملات في صنعاء

صنعاء (الاتحاد) نهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قرابة 200 مليون ريال من منزل أحد تجار عملات يملك شركة صرافة في صنعاء، حسبما أفادت مصادر محلية وإعلامية يمنية أمس الأحد.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل مالك شركة المجذوب للصرافة في صنعاء، ونهبت 200 مليون ريال الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لافتة إلى أن الميليشيات قامت أيضاً باختطاف عدد من أفراد المجذوب واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وكانت الميليشيات الحوثية بدأت في 18 يناير الماضي حملة واسعة لنهب الأموال التي طبعتها الحكومة اليمنية الشرعية، من البنوك والشركات التجارية ومنازل التجار بحجة أنها «غير قانونية».

ومنع الحوثيون أواخر ديسمبر تداول الأموال الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وتوعدوا باعتقال التجار والمواطنين إذا لم يبادروا بتسليم هذه الأموال.

وقد تسبب هذا القرار بانخفاض جديد لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى توقف عملية صرف الرواتب لموظفي بعض القطاعات الحكومية، بما في ذلك المتقاعدون، في مناطق سيطرة الانقلابيين والتي كانت الحكومة اليمنية التزمت بها مطلع العام 2019.

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