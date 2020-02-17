خبراء سوريون لـ«الاتحاد»: أردوغان يتخبط بين روسيا وأميركا ومصمم على الإرهاب بإدلب

أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة)

اعتبر محللون سوريون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتخبط بين أميركا وروسيا، لاسيما فيما يتعلق بالوضع في شمال غرب سوريا، منتقدين تصميم أنقرة على دعم الجماعات الإرهابية، مثل «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، في إدلب.

وأثار الهجوم الذي شنته قوات الحكومة السورية في إدلب، توتراً بين أنقرة وموسكو، وحقق الهجوم الذي تدعمه روسيا إنجازاً استراتيجياً كبيراً للجيش السوري. وحمّل المحللون تركيا مسؤولية التوتر بينها وبين روسيا خلال الأيام الأخيرة، وأرجعوا ذلك إلى مماطلة تركيا في تنفيذ اتفاق «سوتشي» ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية في الشمال السوري.

وقال الدكتور منذر خدام، الناطق باسم هيئة التنسيق في «حركة التغيير الديمقراطية» السورية: «كان يتعين على تركيا، بموجب اتفاق سوتشي، إلزام الجماعات الإرهابية التابعة لها بالانسحاب لمسافة تصل إلى 20 كيلومتراً، لتكوين منطقة عازلة بينها وبين الجيش السوري، إضافة إلى فتح الطريقين الدوليين (إم 4 وإم 5)، وتسيير دوريات مشتركة مع روسيا».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «لم تنفذ أنقرة ما التزمت، وواصلت المماطلة، رغم منحها كثيراً من الفرص». وشدد خدام على موسكو لن تسمح لتركيا بالاستمرار في هذه السياسات، مشيراً إلى أنها ستدعم سيطرة الجيش على جميع المناطق التي نص عليها اتفاق سوتشي.

وذكر أن أردوغان حاول مؤخراً المناورة بين روسيا وأميركا، لكن مصير هذه المناورة الفشل، لاسيما بعد أن استفز موسكو بزيارة إلى أوكرانيا ومنحها 50 مليون دولار لشراء أسلحة تركية، إضافة إلى تصريحاته المعادية لروسيا بخصوص القرم، واصفاً مواقفه بالمتخبطة. لكن المحلل السياسي السوري نواف الخليل، توقع أن ما يحدث حالياً من تصعيد روسي يسبق حواراً سيجري بين الرئيسين الروسي والتركي خلال الفترة المقبلة، بينما تحاول موسكو مساعدة الجيش السوري على تعزيز مكاسبه في إدلب. ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري، إبراهيم كابان، أن هذه الاتهامات المتبادلة والتصعيد ترجع إلى التقارب بين أميركا وتركيا مؤخراً، على حساب علاقة أنقرة مع موسكو.

وقال لـ«الاتحاد»: «إن تركيا تعول على الجماعات الإرهابية من أجل البقاء في مناطق الاحتلال التركي بشمال سوريا».