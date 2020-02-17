شركة الطيران اللبنانية تلغي قرار التعامل بالدولار بعد انتقادات

بيروت (أ ف ب)

ألغت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية التي يملك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، قراراً اتخذته قبل ساعات ببدء التعامل بالدولار الأميركي فقط بعد انتقادات لاذعة طالتها في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة. وأعلنت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أنه «بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب قررت إدارة الشركة إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصراً»، وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن دياب طلب من الشركة إلغاء قرارها، ونقلت عن سياسيين ترحيبهم بالأمر.

وكانت الوكالة نقلت صباح أمس أن «الميدل إيست» وشركات الطيران العاملة في لبنان ستبدأ اعتباراً من اليوم بقبول الدفع بالدولار فقط، كما «ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة إلى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية».

وتوجه عشرات المواطنين الأحد إلى مكتب الشركة في مطار بيروت، الفرع الوحيد الذي يفتح أبوابه أيام الأحاد، لشراء التذاكر بالليرة اللبنانية قبل أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ، وفق مصور لوكالة فرانس برس. وأثار قرار الشركة استياء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقده سياسيون كثر.. وجرى تداول دعوات لاعتصام أمام مكتب الشركة الرئيسي في بيروت.