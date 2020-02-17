كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1765 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1765 حالة، وذلك في نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.

وكشفت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وكانت أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" في اليابان بفيروس كورونا.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 355 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.