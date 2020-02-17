كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن عن 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بإقليم هوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.

وكانت أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" في اليابان بفيروس كورونا.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 355 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

فيما أعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.