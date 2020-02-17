كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يقتلون صحفي تلفزيوني في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الصومالية ان مسلحين قتلوا صحفيا تلفزيونيا وإذاعيا في منطقة افجوي الصومالية اليوم الاحد، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال الكابتن عبد القادر عثمان قائد شرطة افجوي لرويترز، ان عبدولي علي حسن (25 عاما) أصيب بالرصاص عدة مرات وتوفي في طريقه الى المستشفى.

كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن القتل الذي وقع في الحي الذي يقع على بعد 25 كيلومترا خارج العاصمة مقديشو.

وأدانت نقابة الصحفيين الصوماليين جريمة القتل ودعت إلى إجراء تحقيق سريع.

وقال أمين عام النقابة، عبد أحمد أحمد مؤمن، إننا ندعو الحكومة الفيدرالية الصومالية والسلطات المحلية إلى... تقديم القتلة إلى العدالة.