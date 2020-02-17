كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: السنغال واحدة من أهم شركائنا بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، إن "السنغال تعد واحدة من أهم شركاء أمريكا في أفريقيا".

وقال بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قمت بزيارة جيدة إلى السنغال، والتقيت مع الرئيس ماكي سال، في داكار، وناقشنا طرق دعم العلاقات والتعاون بين البلدين".

وأضاف: "يرجع تاريخ العلاقات بين البلدين إلى نحو 60 عامًا ونسعى إلى تطويرها، لدعم السلام والأمن في أفريقيا، خاصة أن السنغال تعد من أفضل شركاء واشنطن في أفريقيا".

وذكر الوزير الأمريكي، في تدوينة أخرى: "قمت بزيارة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في داكار"، مضيفا: "لدينا فريق يواصل العمل بلا توقف، لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها".