دوصابر: “كنت على علم بمشاكل الوداد وأتحمل مسؤولية تراجع المستوى”

أرجع الفرنسي سيباستيان دوصابر، مدرب الوداد الرياضي، هزيمة فريقه أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدف نظيف، يوم أمس السبت، برسم الجولة 16 من الدوري الاحترافي، للغيابات المتراكمة في المباريات الأخيرة.

وقال دوصابر، في تصريح خلال الندوة الصحفية لمباراة، أمس، إنه قدم إلى الوداد، وهو يعرف المشاكل، التي يعانيها على مستوى الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات، ويتحمل مسؤولية تراجع المستوى في الفترة الماضية، ويحاول تدارك الأمر في باقي المباريات.

وأكد المدرب الفرنسي أن الحظ لم يحالف الفريق في آخر مباراتين، خصوصا أمام الفتح الرباطي، الأسبوع الماضي، إذ قدم لاعبوه مجهودا كبيرا لم يكفهم للانتصار بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مبرزا بأن عملا كبيرا ينتظر المجموعة للعودة إلى سابق توهجها.

وكان فريق الوداد قد تحصل على نقطة من مباراتين، وهو ما أثار قلق جماهير الفريق، قبل أسبوع، من مواجهة فريق النجم الساحلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.