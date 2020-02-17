عاجل.. هزة أرضية تضرب مدن فاس ومكناس والمناطق المجاورة

ضربت هزة أرضية، قبل قليل، مدن فاس ومكناس، والمناطق المجاورة لهما، مخلفة حالة رعب في صفوف السكان.

وأعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأحد، بإقليم ميدلت.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بإقليم ميدلت، وقعت عند الساعة 23 و12دقيقة و8 ثوان (توقيت غرينيتش+1).