6 إصابات منذ انتشار المرض.. الإمارات تُعلن إصابة جديدة بفيروس “كرونا”

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد، ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 9 حالات، تم علاج 3 منها في حين تخضع الـ6 حالات الأخرى للرعاية الطبية اللازمة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه تم تشخيص حالة جديدة مصابة بمرض فيروس “كورونا” الجديد المعروف باسم “كوفيد 19″، مضيفة أن المصاب من الجنسية الصينية، ويبلغ من العمر 37 عاما، وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حاليا للفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

ودعت الوزارة إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية في البلاد.

وأكدت أنها “تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية”.

يذكر بأن الفيروس الغامض الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصيينة في أواخر دجنبر الماضي ، أودى حتى الآن بحياة ازيد من 1600 شخصا وأصاب ازيد من 68 ألف آخرين على مستوى 31 منطقة بوسط الصين.